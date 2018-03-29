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Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:55 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan ilkokul öğrencisi, kazandığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan ilkokul öğrencisi, kazandığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Erdemli Sultan Akın İlköğretim Okulu 2. sınıfı öğrencisi Ahsen Azra Doğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla okulda düzenlenen yarışmada birinci seçilince cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Okul aile birliğince alınan altını Okul Müdürü Hasan Kayalı'dan teslim alan Doğan, ödülünü Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden Mehmetçik'e destek amacıyla bağışlamak istediğini söyledi.

Bunun üzerine altın Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Doğan, Mehmet Akif Ersoy'un da İstiklal Marşı'nı yazdığında verilen ödülü almadığını hatırlatarak kendisinin de bu düşünceyle hareket ederek ödülü bağışlamak istediğini kaydetti.

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Erdemli Mersin

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