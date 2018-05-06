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"Kazanımlarımızın yeniden elimizden gitmesine fırsat vermemeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kur'an'ın Genç Muhafızları Yarışması" ile "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Manisa'da yapıldı - MEB Müsteşarı Tekin: - "Bugünlere gelmek güzel bir şey ama daha önemlisi ve daha güzeli bugünlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bütün kazanımlarımızın bir 28 Şubat'la yeniden elimizden gitmesine asla fırsat vermemeliyiz"

MANİSA (AA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kuran'ın Genç Muhafızları Yarışması" ile "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Manisa'da gerçekleştirildi.

Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen yarışma öncesinde Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçmişte yaşanan 28 Şubat gibi süreçlere bir daha izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tekin, "Kuran Kursu, yani hafız yetiştiren mekanlar sadece Kur'an'a sahip çıkmıyorlar, sadece muhafaza etmiyorlar aynı zamanda da bu ülkeyi, bu coğrafyayı ve bu milleti muhafaza ediyorlar." dedi.

Hafızların bu ülkenin geleceğinin garantisi olduğunu söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"Maalesef Türkiye'nin her tarafında Kuran kursları hafız yetiştirirken birdenbire 28 Şubat denen bir süreç oldu. 28 Şubat'ı yapanlar 'Bin yıl süresince kurduğumuz bu düzen devam edecek' demişlerdi. Şimdi hala o kurslara gittiğimde içim buruk bir şekilde gezerim. Uzun süre oralardaki Kur'an kurslarını kapattılar. Fakat daha sonra Müslümanlar hak mücadelesi yaparak sahip çıktılar ve çok şükür yeniden bugünlere geldik. Bugünlere gelmek güzel bir şey, ama daha önemlisi ve daha güzeli bugünlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bütün kazanımlarımızın bir 28 Şubat'la yeniden elimizden gitmesine asla fırsat vermemeliyiz. Bu mücadeleyi yürüten büyüklerimize, siyasetçilerimize sahip çıkmalıyız ki biz de kendi üstümüze düşeni yapmış olalım."

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde 10 ayrı bölgeden gelen bölge birincisi öğrenciler yarıştı.

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda birinci Ahmet Yağmur, ikinci Samet Uzun, üçüncü de Burak Şahin oldu.

"Kur'an-ın Genç Muhafızları Yarışması"nda ise birinciliği Ebubekir Kaçan, ikinciliği Halil Ay, üçüncülüğü İse Muhammed Odacıoğlu elde etti.

Yarışmanın ardından protokol üyeleri tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile vatandaşlar katıldı.

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