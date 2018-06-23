MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "İnşallah yakın bir zaman içerisinde Kazanlı Turizm Bölgesi'nde ikinci bir Belek oluşturacağız. Temel atma töreni gerçekleştirildi. Şu anda 1 milyar dolarlık bir yatırım orada gerçekleştiriliyor." dedi.

Elvan, İhsaniye Melez Girit Kültürü'nü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği tarafından merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi Meydanı'nda düzenlenen programda, mahallede yaşayan Girit Türkleri ile bir araya geldi.

Girit Türkleri'nin bundan 120 yıl önce ana vatana geldiklerini anımsatan Elvan, Türkiye'nin her il, ilçesi ve her bir köşesinin özel olduğunu ancak Melemez semtinin ayrıca bir özelliğinin bulunduğunu belirtti.

Melemez'i Girit Türlerinin özel kıldığını ifade eden Elvan, "Melemez özel bir yer. Burada bana anlatılan kadarıyla suç işlenmez, kavga olmaz, kapılar kilitlenmez. Burada insanımızın sofrası da gönlü de açıktır. Buranın sicil, suç, karakol kaydı yok. Burası bu haliyle sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek bir bölgemiz. Onun için Melemez'i sadece Mersin'de, Türkiye'de marka yapmak yetmez. Dünyada marka olan bir belde haline getireceğiz. Bu konuda da kararlıyız. Bunu yapabilecek güce de sahibiz." diye konuştu.