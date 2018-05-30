"Kazanlı Turizm Bölgesi'nin temeli atılıyor"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de turizm alanında önemli yatırımlar yapılacağını belirterek, "12 Haziran'da, 4 milyar Türk lirası yatırım bedeli olan, 8 bin yatak kapasiteli, golf sahaları ve sağlık merkezleriyle her türlü turizm kompleksinin olacağı Kazanlı Turizm Bölgesi'nin temelini atacağız." dedi. Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya geldiği toplantıdaki konuşmasında, iş dünyasıyla her zaman birlikte hareket edildiğine dikkati çekerek, MTSO'nun önerdiği projelerin hayata geçirilmesi konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi. Mersin'in problemlerin çözümü için her zaman somut işler yaptıklarını vurgulayan Elvan, kentin sorunlarının ilk sırasında ulaşım altyapısının, ikinci sırada da işsizliğin geldiğini anlattı. Elvan, ulaştırma altyapısının geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayan Akdeniz Sahilyolu Projesi'nin hızla devam ettiğini, projenin tamamlanmasıyla iki kent arasındaki ulaşımın 4 saate düşeceğine işaret etti.

Köprülü kavşak ve viyadük çalışmalarının yanı sıra turizm bölgelerinde de projelerin sürdürüldüğünü aktaran Elvan, "12 Haziran'da, 4 milyar Türk lirası yatırım bedeli olan, 8 bin yatak kapasiteli, golf sahaları ve sağlık merkezleriyle her türlü turizm kompleksinin olacağı Kazanlı Turizm Bölgesi'nin temelini atacağız." ifadesini kullandı. Bakan Elvan, merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı bölgesine yapılacak projeyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu: "İnşallah hep birlikte Kazanlı'yı ikinci Belek yapacağız. Bunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Mersin turizmde inanılmaz bir potansiyele sahip. Bunu hep birlikte değerlendireceğiz. Antalya ne ise ileride Mersin de o olacak, belki daha iyisi olacak. Burayı ikinci Belek yaparak binlerce, milyonlarca turisti Mersin'e getireceğiz." Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapı çalışmalarında sona gelinmesiyle üst yapı çalışmalarına başlandığını dile getiren Elvan, havalimanını gelecek yıl hizmete sunmayı planladıklarını vurguladı.

Lütfi Elvan, projelerin hem turizmi canlandıracağına, hem de istihdama katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Şu anda Mersin'de ortalama 60 bin işsiz var. İş dünyası da 15 bin işçi, eleman arıyor, bulamıyor. İnşallah Mersin'deki işsizlik sorununu sadece 3 projeyle çözeceğiz. Birincisi, Kazanlı Turizm Bölgesi'nde 7 bin 500 kişiyi istihdam edeceğiz. Bu bölge, Çukurova Bölgesel Havalimanı ve yeni organize sanayi bölgelerinin inşasıyla birlikte 50 bin yeni istihdam alanı oluşturuyoruz. Bu konuda talep var mı? Var. Yatırım yapmak isteyen çok sayıda firma var. Herkes arazi, yer bekliyor." MTSO'daki programa Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı. - "Son 7-8 aylık dönemde Mersin'e gelen sporcu sayısı 40 bini aştı Programının devamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) de ziyaret eden Bakan Elvan, MGC'nin yeni yönetimini tebrik etti. Elvan, Mersin basının sadece kentinin değil, Akdeniz'in ve Türkiye'nin sesi olduğunu ifade ederek, basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.