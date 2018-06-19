Kazara ateş alan tabanca can aldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 16 yaşındaki çoban, oynadığı tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu başka bir çobanın ölümüne neden oldu.

İddiaya göre, S.B. (16) ve Asım Bıyık (48), Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinin Hasandağı mevkisinde hayvan otlatıyordu. S.B'nin (16) elinde oynadığı ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Asım Bıyık'ın (48) kalbine isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Bıyık'ın cenazesi, Altunhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

S.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

