Kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit düştü, iki asker yaralandı.
Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 uzman çavuş yaralandı.
Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
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