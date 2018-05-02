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Kazara tüfekle vurulan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

Kazara tüfekle vurulan çocuk öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, babasına ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen çocuk öldü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kordon Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait av tüfeğiyle oynayan Y.S. (17), silahın kazara ateş alması sonucu karnından ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Y.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza Manisa Salihli tüfek

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