Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K'nin komutanlıktaki kamelyada silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alınan M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var
ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!
Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum