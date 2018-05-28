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Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 00:25 | Son Güncelleme

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir astsubay, arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla şehit oldu.

Kazara vurulan astsubay şehit oldu!

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K'nin komutanlıktaki kamelyada silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alınan M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

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Kazara vurulan astsubay şehit olduKazara vurulan astsubay şehit oldu
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Sivas astsubay şehit

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