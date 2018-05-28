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Kazara vurularak şehit olan astsubay toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 21:44 | Son Güncelleme

Sivas'ta arkadaşının silahından çıktığı iddia edilen kurşunla şehit olan askerin cenazesi memleketi Çanakkale'de toprağa verildi

ÇANAKKALE (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde arkadaşının silahından kazara çıktığı iddia edilen kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

Sivas'ta düzenlenen törenin ardından Çan ilçesine gönderilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada ikinci vakti kılınan cenaze namazına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Astsubay Mustafa Yerli'nin cenazesi Çan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K'nin görev dönüşü komutanlıktaki kameriyede silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralanmış, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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