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Kazaya karışıp kaçan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 02:21 | Son Güncelleme

Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki otomobile ve yayaya çarpan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobile ve yayaya çarpıp kaçan kadın sürücü, polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yıldız A. idaresindeki 07 Y 2354 plakalı otomobil, Yunusemre ilçesi Karaköy Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobile çarptı.

Kaza sonrası kaçan Yıldız A. kendisini durdurmaya çalışan bir kişiye de çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine otomobili tespit eden motorize ekipler şüpheliyi durdurmaya çalıştı.

Kovalamaca sırasında otomobiliyle 2 araca daha zarar veren Yıldız A, ekiplerin çalışması sonucu Dılşıkar Mahallesi'nde yakalandı.

Alkol kontrolü yapılmaması konusunda direnen şüphelinin, Manisa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Yıldız A. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
alkol Kaza sürücü Şehzadeler trafik

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