Kazayı izleyen midibüs sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen hasarlı kazayı izleyen midibüs sürücüsünün cipe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 16 KJE 41 plakalı midibüsün sürücüsü Volkan Y, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde meydana gelen hasarlı kazayı izlerken önünde seyreden Nurettin Y'nin kullandığı 34 FZ 5558 plaklı cipe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada midibüste bulunan Mesut Yurt ile Fadime Kepenek yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
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