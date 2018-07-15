Kazayı seyreden sürücü su kanalına yuvarlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasını seyreden sürücü, su kanalına yuvarlandı.
Alınan bilgiye göre, 55 AB 395 plakalı otomobilin sürücüsü Mazhar Serdar (77) Ambarköprü mevkisindeki motosiklet kazasına baktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı.
Kazada, sürücü Serdar ile aynı araçta bulunan eşi Sakine Serdar (74) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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