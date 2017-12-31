Kazazedelere yardım etmek isterken hayatını kaybetti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan baba oğula yardım etmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Mermer'in (39) kullandığı 42 GP 338 plakalı tır, Erzincan-Refahiye karayolunun Kova mevkisinde, buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkıp kayarak şarampole devrildi. Kazada, Ali Mermer ile oğlu Emre Mermer (15) yaralandı.
Olay sırasında aynı karayolunda seyreden bir yolcu otobüsündeki kişiler, durumu fark edip aracı durdurarak baba oğula yardım etmek istedi.
Duran otobüsten inen yolculardan Şeref Aslan (36), yolun karşısına geçmek isterken aynı yoldan Van'a giden Şaban A. idaresindeki 34 BN 3690 plakalı başka bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde öldü.
Aslan'ın cenazesi, otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralı baba oğul ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(AA)
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