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Kazdağları eteğindeki köyün her tarafından yeraltı suyu çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:15 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde sokaklardan, evlerin bahçelerinden çıkan kaynayan yeraltı suları dikkat çekiyor. Kış mevsiminde su altında kalan futbol sahasında köyün çocukları top oynayamıyor.

'1000 pınarlı dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan Bayramiç ilçesinin Pınarbaşı köyündeki doğa olayı görenleri şaşırtıyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte köyde evlerin temelinden, bahçesinden, sokaklardan hatta futbol sahasından dahi çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor. Yeraltı kaynak sularının kapladığı 400 nüfuslu köy Venedik'i andırıyor. Pınarbaşı'nda yaşayanlar, bu doğa olayının suyun bollaştığı her Ocak ayında tekrarladığını belirtiyor.

Köyde her yıl 5-6 ay boyunca oyun oynadıkları futbol sahalarının sular altında kalmasından dolayı mağdur olduklarını belirten 11 yaşındaki Rafi Kocabıyık, "Futbol sahamız sular altında kalıyor, bu yüzden top oynayamıyoruz" diye yakındı. Köylülerden 75 yaşındaki Ayşe Terhan, "Kaynak suyu evimin altından çıkıyor. Merdivenimin altından bile su kaynıyor. Ben buraya geldiğim günden beri su böyle her sene akıyor" diye konuştu.

Köyün her yerinden kaynak suyu çıktığını belirten muhtar Hayrullah Özkan da, "Her sene yağmur mevsimiyle birlikte köyün alt tarafından bulunan evlerden, her yerden kaynak suyu çıkıyor. Yaza doğru bu kaynak suları kesilir. Şuanda kış mevsimi olması nedeniyle köyümüzün her tarafı sular altında" dedi.

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