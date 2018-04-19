Kazdağları Ot Yemekleri Şenliği yapıldı

Turizm haftası kutlama programı kapsamında Balıkesir’in Havran ilçesinde bulunan Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyünde "Kazdağları Ot Yemekleri Şenliği" düzenlendi. Ot şenliğinde misafirlere sunulan yemekler adeta kapışıldı.

Programa Kaymakam Ali Sırmalı, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Elman, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve birçok turizmci katıldı. Program kapsamında Kazdağlarında yetişen otlarla hazırlanan, bölgeyi temsil eden ot yemekleri hazırlanarak davetlilere ikram edildi. Hazırlanan yemekler adeta kapışıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Faruk Durukan “Turizm haftası çerçevesinde Kazdağlarının otları çok meşhurdur. Bunu biz yine yöre kültürü ile gastronomi birleştirilerek sağolsun bize üniversitede destek verdi. Havran Belediyesi de bize destek verdi. Bunu birleştirip Kazdağlarının otlarının, yemeklerinin, lezzetlerini tüm dünyaya duyurmak istedik.”dedi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Yemekler bir harika. Hepinize tavsiye ederim. Doğal. Araziden direk olarak soframıza geliyor. Hiçbir kaktı maddesi yok. Hiçbir şekilde ilaçlama yok. Organik olarak yemekler önümüzde” dedi.

Kazdağları Ot Yemekleri Şenliği’nde açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Bu gün sabahleyin turizm haftası etkinliklerimizi düzenledik. Orada konuşmamda Edremit’in denizi ile, Kazdağları ile, termali ile, doğası ile, zeytini ile ön plana çıktığını söyledim. Ama yarıca ot yemeklerimizin, otlarımızın çok meşhur olduğunu söyledim. Bunu da ileriki aşamada ortaya koyacağımızı söyledim. İşte bu gün burada bunları ortaya koymuş bulunmaktayız. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunları ortaya koymak bunları turizme kazandırmak çok önemli.”dedi.