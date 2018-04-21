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Kazdağları Yörük Türkmen Şenliği büyük ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Yörükler Derneğinin düzenlediği Kazdağları Yörük Türkmen Şenliği etkinlikleri büyük ilgi gördü.Balıkesir’in Edremit İlçesi Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere Balıkesir İl Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Yörükler Derneği Başkanı Fatih Ertürk, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.Balıkesir Mehter Takımı gösterileri ile başlayan şenlik büyük ilgi gördü.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Yörükler Derneğinin düzenlediği Kazdağları Yörük Türkmen Şenliği etkinlikleri büyük ilgi gördü.
Balıkesir’in Edremit İlçesi Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere Balıkesir İl Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Yörükler Derneği Başkanı Fatih Ertürk, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Balıkesir Mehter Takımı gösterileri ile başlayan şenlik büyük ilgi gördü. Şenlikte Hayatın Ritmini Yakala Grubu gösterilerini sundu. Çocukların ritim gösterisi beğeni ile karşılandı. Daha sonra temsili olarak yağlı güreşler yapıldı. Kurtuluş Savaşı’nda giydikleri koyun postları ve yüzlerine sürdükleri is karası ile düşman askerlerini korkutarak kaçıran Tülü Tabaklar yine ilginç kıyafetleri ve dansları ile şenlikte yerlerini aldılar. Şenlikte iş adamı Mehmet Ertaş Aksakallılar Heyeti tarafından bir yıl daha oba beyi olarak seçildi. Şenliğin sonunda ise Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü üyelerinin nefes kesen gösterileri sergilendi. At üzerinde ok atan, kılıç sallayan atlılar büyük beğeni ve ilgi ile izlendiler. Atlılar tahta çubuklar üzerine yerleştirilen karpuzları at üzerinde kılıçları ikiye böldüler.

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