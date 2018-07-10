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Kazdağları'nda karma sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Ressam ve heykeltıraş Selim Turan anısına düzenlenen "27. Uluslararası Karma Sergisi", Kazdağları'nın eteklerindeki Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nde açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ressam ve heykeltıraş Selim Turan anısına düzenlenen "27. Uluslararası Karma Sergisi", Kazdağları'nın eteklerindeki Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nde açıldı.

Türkiye'de ilk özel köy müzesi niteliğine sahip, UNESCO Destek ve Azerbaycan Uluslararası Dede Korkut Milli Vakfı Altın Kalp ödüllü galeride açılan sergide, 5 ülkeden 69 sanatçının eseri yer alıyor.

Açılış töreni öncesinde ressam Esma Kudar'ın öğrencileri ve sergiye katılan sanatçılara katılım belgeleri verildi.

Azerbaycan Dede Korkut Vakfı İstanbul Temsilcisi, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen serginin bu yıl Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümüne atfedildiğini söyledi.

Bugünün, Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nin de kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek "Biz de bu anlamlı sergiye Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Rusya'dan sanatçıları davet ettik. O sanatçıların eserleri bugünkü sergide yer aldı. Aynı zamanda hem Azerbaycan'dan hem de Türkiye'den küçük çocuklar da eserleriyle bu sergiye katıldı." dedi.

Aziz, kendisinin de Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 30 tablo yaptığını kaydetti.

Sergiye Rusya'dan katılan ressam Elvira Adzhibaeva, Alibey Kudar Etnografya Sanat Galerisi'nin daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sergide eserlerinin bulunduğunu anlatan Adzhibaeva, "Resimlerimde Karadeniz ve Rusya'nın soğuğunu çizdim. Atalarımız bu topraklarda yaşamışlar. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Alibey Kudar Etnografya Galerisi Müdürü Mustafa Selim Kudar, galerilerinde bugüne kadar 121 sergide 17 ülkeden bin 164 yerli ve yabancı sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturduklarını vurguladı.

Bugünkü etkinliklerinde Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Türkiye’den olmak üzere 5 ülkeden 69 sanatçının resimlerinin yer aldığını belirten Kudar, şunları kaydetti:

"27'nci kez heykeltıraş ve ressam Selim Turan adına burada sanat şöleni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Azerbaycan'a da bir jest yapmak istedik. Azerbaycan'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla onlara saygı ve mutluluk dileklerimizi bu sergiyle sunuyoruz."

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Azerbaycan Balıkesir Edremit sergi Uluslararası

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