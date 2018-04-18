Kazdağları'nda Sanat Çalıştayı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki 200 yıllık Gülger Efendi Konağı'nda gerçekleşen Sanat Çalıştayı'na yurt içinden ve dışından katılan sanatçılar, bölgeye özgü çalışmalar yapıyor. Edremit'te ressam Latife Akın’ın öncülüğünde, Türkiye ve İran'dan çok sayıda sanatçının katılımıyla Sanat Çalıştayı düzenleniyor. Dün başlayan çalıştaya İran'dan katılan portre ressamı Sedigheh Fatolahzadeh’in yanı sıra heykeltıraşlar, ağaç oyma ustaları ve ressamlar katıldı. Altınoluk köy kısmı diye adlandırılan ve asırlar önce bölgenin ilk yerleşim alanı olan Kazdağları’ndaki 200 yıllık tarihi Gülger Efendi Konağı'nda gerçekleştirilen Sanat Çalıştayı'nda serbest çalışmaların yanı sıra bölgenin dokusu ve tarihini anlatan çalışmalar da yapılıyor. Çalıştayda ortaya çıkan eserlerin 20 Nisan günü sergileneceğini belirten ressam Latife Akın, “Güzel bir ortamda çalışmanın keyfini yaşıyoruz. Altınoluk ve bu konak çok güzel bir ortamda bulunuyor. Burada hep birlikte bu sinerjiyi paylaşmanın keyfini yaşıyoruz. Bu çalışmamız resim ve heykel alanında bir çalıştay. Hep birlikte herkes kendi alanında resimler yapıyor. Çalıştayımıza biri İran'dan olmak üzere 10 sanatçı katılıyor. Her biri kendi alanında çok iyi üretimler yapan arkadaşlarımla beraber burada güzel çalışmalar yaptık. Ortaya çıkan eserleri cuma günü sergileyeceğiz” dedi. Zeus Sunağı'nı anlatan bir çalışma yaptığını söyleyen heykeltıraş Tülay Çelikel Özler, “Zeus'un gözleri adlı bir çalışma yapıyorum. Zeus bilindiği üzere tarihte tanrılar tanrısı olarak geçiyor. Tüm halkı görüp denetlediği yönünde bir rivayet vardır. Onu canlı tutmak adına böyle bir dokuya değindim” dedi. Çalıştaya İran'dan katılan ressam Sedigheh Fatolahzadeh (32) ise “Portre ressamıyım. Arkadaşlarımın daveti üzerine buraya geldim. Çok harika bir ortam var gerçekten. Buraya ait olan o kültürü resmetmek için burada olmaktan gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.