Kazı bitti, temel atılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin büyük projelerinden biri olan Tarihi Karagöz Meydanının şehre kazandırılması için söz konusu alanda bulunan ve yıkılacak olan Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevinin yerine yapılacak olan binaların yapımı için çalışmalar sürüyor. Toplam 6 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan ve 17 bin m2 inşaat alanının olduğu öğretmenevi ile ortaokulun kurulacağı alanın kazı çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. 3 aydan beri devam eden kazı çalışmalarında toplam 53 bin metreküp taş ile 51 bin metreküp toprak hafriyatın çıkartılması sağlandı.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihi Karagöz Meydanını yeniden Trabzon’a kazandırmak için uzun zamandır çalıştıklarını söyledi. Söz konusu alanda Cudibey Ortaokulu ile Trabzon Öğretmenevinin bulunduğunu hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Buraya 150 yataklı öğretmenevi ile 36 derslikli Cudibey okulunu yapacağız. Bu tarihi alanda bulunan okul ve öğretmenevini yıkarak burayı kentsel meydan olarak yeniden düzenleyeceğiz. Böylece Trabzon şehir merkezine ikinci bir kent meydanı kazandırmış olacağız. Bu alanın altının otopark olarak düzenlenmesi yönünde de çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hem yeni okul ve öğretmenevi hem de yeni kent meydanı şimdiden şehrimize hayırlı olsun” dedi.