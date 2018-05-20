Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan, ünlü yeşilçam oyuncusu, dün evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde bulunan Kazım Aktan'ın kızı Melike Aktan (30)'ın ise evde mahsur kaldığını ama komşularının yardımıyla evden çıkarıldığını, sadece dumandan etkilendiği bildirildi. Peki Kazım Aktan kimdir, hangi filmlerde oynamıştır? Kazım Aktan kaç yaşında hayatını kaybetti?

KIZINI KOMŞULAR KURTARDI!

Refahiye ilçesine bağlı Damlaca köyünde oturan 75 yaşındaki sinema oyuncusu Kazım Aktan'a ait 2 katlı evde, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp evi saran yangın sırasında Kazım Aktan ile kızı Melike Aktan (30) evde mahsur kaldı. Kazım Aktan olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen kızı Melike Aktan ise komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR!

Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kent merkezindeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aktan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazım Aktan'ın cesedi ise otopsi yapılması amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini saptamak için araştırma başlattı.

KAZIM AKTAN KİMDİR?

Kazım Aktan'ın Yeşilçam'ın seçkin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan'ın yönettiği, başrollerinde Kartal Tibet'in rol aldığı "Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı" filminde "Mançu", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynadığı belirtildi.

Kazım Aktan'ın 7 çocuk babası olduğu ve bir oğlunun da tekvando antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.

