Kazım Koyuncu'yu kampüste anmaya izin verilmemesine tepki

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) bir grup öğrenci, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları programa rektörlük tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi.
KTÜ'de 50 kişilik öğrenci grubu Atatürk Alanı'nda bir araya gelerek, akciğer hastalığından 33 yaşında hayatını kaybeden Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu'nun ölümünün yıl dönümü nedeniyle düzenlemek istedikleri programa rektörlük tarafından izin verilmemesini protesto etti. Öğrenci grubu adına konuşan Damla Kenanoğlu, Koyuncu’nun ölümünden önce son konserini KTÜ'de verdiğini hatırlatarak, "KTÜ’de son konserini verdiği gün olan 30 Nisan’da 'Kazım İçin' şarkılar söylemek, birçok Karadenizli sanatçının katılımıyla Kazım’ı anmak ve bir dayanışma konseri yapmak istedik. Ancak karşımızda dilekçelerimizi önce kabul edip, daha sonra bu dilekçeleri adeta yok eden ve üniversite salonlarını üniversitelilere ve Kazım’a kapatan KTÜ yönetimini bulduk. Bu süreçte etkinliği düzenlemek isteyen üniversitelileri oyalayan, üniversitelilerle görüşmeyen ve yukarıdan gelen emirlerle hareket eden KTÜ Rektörlüğü bize salon vermemekle kalmamış, üniversitenin şenlik alanını kullanma talebimizi de reddetmiştir. KTÜ Rektörlüğü, Karadeniz’in asi çocuğunun anılmasını neden engellemektedir?” dedi.
'KAZIM KARADENİZ'DİR'
Herkesi Kazım Koyuncu'ya sahip çıkmaya çağıran Kenanoğlu, "Kazım Karadeniz’dir, Karadeniz Kazım’dır. Kazım Koyuncu da, onu anlatan değerler de engellemez. 'Her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik' diyerek aramızdan ayrılan Kazım Koyuncu’nun şarkıları tüm engelleme çabalarınıza rağmen KTÜ’de ve tüm memlekette söylenmeye devam edilecektir. Tüm Trabzon halkını ve sanatçı dostlarını Kazım Koyuncu'ya sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
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