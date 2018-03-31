Kazım Kurt Malatyalılar Derneği ile bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneği Başkanı Ali İnan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Odunpazarı Belediye Meclis Salonunda Eskişehir Malatyalılar Dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kurt, Ali İnan’dan dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı İnan, Başkan Kurt’un Eskişehir Malatyalılar Derneği’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ali İnan ayrıca Odunpazarı Belediyesi’nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek Başkan Kurt’a başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneği’nin çalışmalarında başarılar diledi. Hemşehri derneklerini her zaman önemsediklerini ifade eden Başkan Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneğine her zaman destek olacaklarını söyledi.
Öte yandan ziyaret sonunda Eskişehir Malatyalılar Dernek Başkanı Ali İnan, Başkan Kurt’a Malatya’nın meşhur kayısısını hediye etti.
Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup
Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
BMGK acil gündemle toplanıyor
Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum