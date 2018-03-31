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Kazım Kurt Malatyalılar Derneği ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneği Başkanı Ali İnan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Odunpazarı Belediye Meclis Salonunda Eskişehir Malatyalılar Dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kurt, Ali İnan’dan dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kazım Kurt Malatyalılar Derneği ile bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneği Başkanı Ali İnan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Odunpazarı Belediye Meclis Salonunda Eskişehir Malatyalılar Dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kurt, Ali İnan’dan dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı İnan, Başkan Kurt’un Eskişehir Malatyalılar Derneği’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ali İnan ayrıca Odunpazarı Belediyesi’nin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek Başkan Kurt’a başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneği’nin çalışmalarında başarılar diledi. Hemşehri derneklerini her zaman önemsediklerini ifade eden Başkan Kurt, Eskişehir Malatyalılar Derneğine her zaman destek olacaklarını söyledi.
Öte yandan ziyaret sonunda Eskişehir Malatyalılar Dernek Başkanı Ali İnan, Başkan Kurt’a Malatya’nın meşhur kayısısını hediye etti.

Kazım Kurt Malatyalılar Derneği ile bir araya geldi

Kazım Kurt Malatyalılar Derneği ile bir araya geldi

Kazım Kurt Malatyalılar Derneği ile bir araya geldi

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