KCK, JİTEM davalarına bakan hakimin FETÖ davası

Duruşmada savunma yapan sanık Yılmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tanık ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını ve dava sonunda beraat edeceğini iddia etti. Sanık Yılmaz, yaklaşık 22 aydır tutuklu ve sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek, kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesini istedi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve bir dönem "faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" davalarının görüldüğü mahkemelerde, mahkeme başkanı olarak görev yapan eski hakim Menderes Yılmaz'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Sanık Yılmaz'ın FETÖ mensubu olduğuna ilişkin tanık ve bazı FETÖ şüphelilerin beyanlarına da değinilen iddianamede, başka bir soruşturmada şüpheli olarak ifade veren meslektaşı S.S.'in görev yaparken Menderes Yılmaz tarafından sohbete davet edildiğini, 3-4 kişinin katıldığı toplantılarda sohbeti Menderes Yılmaz'ın yaptığını iddia ettiği kaydediliyor.

İddianamede, Menderes Yılmaz'ın emekli Albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı faili meçhul cinayetlere ilişkin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, tanık ve gizli tanıkların, soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve şantajla ifadelerini aldığı, Temizöz'ün yer ve zaman olarak olay bölgesi dışında olduğunu belgeleriyle ortaya koymasına rağmen haksız yere tutuklu yargılama yaptığı anlatılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır ve İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapan ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen hakim Menderes Yılmaz'ın son görev yerinin Gaziosmanpaşa Hakimliği olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Menderes Yılmaz'ın "konumu ve örgüt adına gerçekleştirdiği eylemler ile anılan örgütün adeta silah olarak kullandığı yargı yapılanmasının örgüt için en mahrem kabul edilen ve kamuoyu için de önem arz eden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi gibi mahkemelere, mahkeme başkanı olarak yerleştirildiği" ifade ediliyor.

Sanık Menderes Yılmaz'ın Emekli Albay Temizöz'ün de aralarında bulunduğu "faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" davalarında görev yaptığı belirtilen iddianamede, Menderes Yılmaz'ın, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle "yargının kararı" veya "takdiri" kılıfı altında hukuka aykırı hareket ettiği aktarılıyor.

İddianamede, Menderes Yılmaz'ın ifadesinde 23 yılı aşkın süredir hakimlik yaptığını, bunun yaklaşık 10 yılının da ağır ceza mahkemesi başkanı olarak geçtiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği anlatılıyor. Yılmaz'ın ifadesinde, bir örgütün silahlı örgüt kabul edilebilmesi için silahlı eylemlerde bulunması gerektiğini, kamuoyunda ve resmi belgelerde FETÖ/PDY isimli örgütün silahlı örgüt olduğu yargı organlarınca karara bağlanacak olursa, kendisinin görebildiği ilk eylemi, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbe kalkışması olarak değerlendirmek gerektiğini ileri sürdüğü belirtiliyor.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

