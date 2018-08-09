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KDC Devlet Başkanı Kabila, yeniden aday olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

Joseph Kabila 23 Aralık'taki devlet başkanlığı seçimleri için partisinin genel sekreteri Ramazani Shadary'i aday gösterdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 2001'den bu yana yöneten Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın 23 Aralık'taki seçimlerde aday olmayacağı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında Kabila'nın devlet başkanı seçimlerinden aday olmama kararı verdiğini ve partisinin genel sekreteri Ramazani Shadary'i aday gösterdiğini duyurdu.

Mende, Kabila'nın onursal başkanı olduğu Kongo Ortak Cephesi adlı seçim ittifakının Shadary'i destekleyeceğini belirtti.

Söz konusu oluşum, temmuz ayı başlarında iktidar ve bazı muhalefet unsurları tarafından kurulmuştu.

Avrupa Birliği'nin Kabila'nın bazı yakınları gibi insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım uyguladığı Shadary, daha önce içişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

KDC'de 2016 yılı sonuna kadar yerel, genel ve devlet başkanı seçimi düzenlenmesi bekleniyordu ancak seçimler, güvenlik ve mali sorunlar ileri sürülerek ertelenmişti.

Muhalefet, Kabila'yı seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila seçim

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