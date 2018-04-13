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KDC için 530 milyon dolar yardım taahhüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani krize yönelik düzenlenen yardım konferansına katılan ülkelerin 530 milyon dolar taahhütte bulunduğunu açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, İsviçre'nin Cenevre kentinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) için düzenlenen uluslararası yardım konferansına katılan ülkelerin yaklaşık 530 milyon dolar yardımda bulunma sözü verdiklerini bildirdi.

BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah başlayan konferansa, KDC hükümetinin "ülkede insani bir kriz olmadığı, yabancı güçlerin ülkenin adını lekelediği ve ülkedeki yatırımlara darbe vurduğu" gerekçesiyle boykot etmesi damga vurdu.

Lowcock, KDC'deki insani krize yönelik BM'nin girişimleriyle başlayan uluslararası yardım konferansının öğle arasında basın toplantısı düzenledi.

Katılımcı donör ülkelerin konferans sonunda 530 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunmasını beklemediğini ifade eden Lowcock, "Doğrusunu belirtmek gerekirse bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu miktar bazı donör ülkelerin katkısıyla daha da artacak." dedi.

Lowcock, konferansın açılışında KDC hükümetinin yardım konferansını boykot etmesine değinmezken, basın toplantısında bu yöndeki sorulara da net cevap vermekten kaçındı.

BM'nin Kinşasa'daki hükümetle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini dile getiren Lowcock, hükümetle bu ülkeye yönelik insani etkinlikleri istişare ettiklerini aktardı.

KDC'de bu yıl 2,2 milyonu şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar olmak üzere 13 milyon kişi için 2,2 milyar dolar yardım talebinde bulunan BM, bu miktarı yıl sonuna kadar tedarik etmeyi hedefliyor.

KDC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leonard She Okitundu, geçen hafta basına yaptığı açıklamada, BM ile arasındaki kriz nedeniyle, KDC'den hiçbir temsilcinin Cenevre'deki konferansa katılmayacağını bildirmişti.

Okitundu, "Hükümetimiz, ülkedeki krizin üstesinden gelmek ve çatışmalardan zarar gören vatandaşlara yardım etmek için kendi imkanlarını kullanacak." ifadesini kullanmıştı.

Ülkenin doğusu da yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti Mark Lowcock

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