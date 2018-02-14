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KDC ile Ruanda askerleri arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 23:17 | Son Güncelleme

Ruanda askerlerinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusuna girmesi sonrası iki ordu arasında çatışma çıktı - Çatışmada iki taraftan da ölü ve yaralılar var

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda askerleri arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ruanda askerlerinin KDC’ye girmesi üzerine ülkenin doğusundaki Rutshuru kentinde yoğun çatışma çıktı.

KDC ordusu sözcülerinden General Njike Kaiko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun, Ruanda sınırındaki KDC topraklarında, yabancı askerlerle çatıştığını söyledi. Kaiko, çatışmanın ardından yabancı askerlerin çekildiğini belirtti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen yerel kaynaklar, söz konusu yabancı askerlerin kesinlikle Ruandalı olduğunu aktardı.

KDC’deki bir BM askeri yetkilisi de çatışmada her iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğunu ifade etti.

Çatışmanın çıktığı bölge, KDC, Ruanda ve Uganda ortak sınırından birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor.

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