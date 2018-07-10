KDC ile Uganda arasında çatışma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Uganda askerleri arasında iki ülke sınırındaki Edward Gölü çevresinde çıkan çatışmalarda 19 sivilin öldüğü bildirildi.

Koaci internet sitesinin haberine göre, Edward Gölü çevresinde iki ülke askerleri arasında geçen haftadan beri aralıklarla devam eden çatışmalarda 19 sivil yaşamını yitirdi.

KDC'nin Beni kenti yetkilisi, 8 kano ve çok sayıda balıkçının da halen kayıp olduğunu söyledi.

Çatışmada iki taraf da birbirini suçlayarak, ilk ateşi karşı tarafın açtığını iddia ediyor.

Batı Afrika'daki büyük göller bölgesinin en küçüğü Edward Gölü, Uganda'nın güneybatı sınırı ile KDC’nin kuzeybatı sınırında buluyor.

İki ülke arasında bu yılın başından beri göldeki enerji kaynakları nedeniyle sık sık çatışmalar yaşanıyor.

