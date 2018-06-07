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KDC'de çocuklara yönelik şiddet devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda mayıs ayında yüzlerce çocuğun şiddet gördüğünü bildirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü İstikrar Misyonunun (MONUSCO) Çocuk Koruma Bölümü, ülkede geçen ay yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle 100'den fazla çocuğun ciddi oranda şiddete maruz kaldığını bildirdi.

MONUSCO, KDC'de mayıs ayında şiddetlenen çatışmalarda zarar gören çocuklara dair rapor yayımladı.

Raporda, ülkede geçen ay yaşanan 127 çocuğa yönelik şiddet olayları, cinayet, taciz, kaçırma, sakatlama ve zorla silah altına alma vakalarına vurgu yapıldı.

Çocuk hak ihlallerinin yüzde 80'inin KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde olduğu kaydedilirken, ihlallerin yüzde 85'inin milis ve silahlı grupların, geri kalanının ise ordu güçlerinin müdahalelerinde yaşandığı belirtildi.

Mayıs ayı boyunca KDC'nin Uganda ve Ruanda sınırında 2'si kız 92 çocuğun silahlı güçler tarafından çatışmalarda yer almaya zorlandığı, 8 kız ile 14 erkek çocuğun öldürüldüğü veya sakat bırakıldığı, 3 kız ve 4 erkeğin kaçırıldığı, 6 kız çocuğun da cinsel tacize uğradığı bilgileri paylaşıldı.

Raporda ayrıca, ülkenin merkez bölgesi Kasai'de 68 çocuğun hala Kamuina Nsapu silahlı grubunun elinde rehin olarak tutulduğu, 13'ü kız 28 çocuğun ailelerinin istenen fidyeyi ödemesi sonrası serbest bırakıldığı belirtildi.

Ülkenin doğusu yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Geçen yıl, Hutu etnik grubuna karşı savaşmak amacıyla kurulan Nande etnik grubundan oluşan Mai Mai Mazembe, Hutuların, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerine (FDLR) bağlı Ruandalı ayrılıkçıların desteğini alarak Nande mensuplarını katlettiğini ileri sürüyor.

Öte yandan Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, Ağustos 2016'da polis tarafından öldürülen Jean-Pierre Mpandi (diğer adı Kamuina Nsapu) adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde saldırılar düzenliyor.

Katolik Kilisesi geçen ay, Kasai bölgesinde ekimden bu yana devam eden şiddet olaylarında 3 bin 383 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

BM verilerine göre şu ana kadar yaşanan şiddet olayları nedeniyle bir milyondan fazla kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Mart Lowcook da mart ayında KDC’de 4,6 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sıkıntısı yaşadığını açıklamıştı.

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