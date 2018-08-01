HABER

KDC'de Ebola yeniden baş gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 21:22 | Son Güncelleme

KDC'de Ebola yeniden baş gösterdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının yeniden baş gösterdiği ifade edildi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Temmuz'da sona erdiği belirtilen Ebola salgınının Kuzey Kivu eyaletinde yeniden görüldüğü belirtildi.

Kuzey Kivu Eyalet Sağlık Müdürlüğü, 28 Temmuz'da Sağlık Bakanlığına eyaletteki Beni bölgesinde 20'si ölü 26 hemorajik (kanamalı) ateş vakası tespit edildiğini bildirdi.

Tedavisi süren 6 hastadan alınan örnekler Ulusal Biomedikal Araştırma Enstitüsü tarafından incelendi. Vakalardan 4'ünün Ebola olduğu belirlendi.

Virüsün nasıl yayıldığı belirlenmeye çalışılıyor.

Bir önceki salgının Ekvator eyaletinde görüldüğü, iki eyalet arasındaki uzaklığın 2 bin 500 kilometreden fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, henüz iki salgın arasında bir bağlantı tespit edilemediği belirtildi.

Resmi verilere göre, KDC'de 24 Temmuz'da sona erdiği açıklanan son Ebola salgınında 54 vaka rapor edildi. Ebola virüsü taşıdığı kesinleşen 38 kişiden 17'si yaşamını yitirirken, 21'i iyileşti. Salgın süresince 17'si kesin vaka, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 33 kişi hayatını kaybetti. 14 ölümün Ebola olup olmadığı bilgisi teyit edilemedi.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!
Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti! Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti yeniden

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.