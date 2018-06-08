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KDC'de sahte taksici çetelerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 04:34 | Son Güncelleme

Başkent Kinşasa'da sahte plakalarla taksicilik yapan, yolcuları soymaya veya kaçırmaya kalkışan çetelere karşı operasyon düzenlendi

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) sahte plakalarla taksicilik yaparak soygun ve kaçırma girişiminde bulunan çetelere karşı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, KDC'nin başkenti Kinşasa'nın farklı noktalarında polis, sahte plakayla taksicilik yapan, bu şekilde yolcuları gasp eden ve alıkoyan çeteleri durdurmak için harekete geçti.

Operasyonda, sahte plakalı bir taksiye binen kadının parasını almaya çalışan 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Kinşasa Emniyet Müdürlüğü Yetkilisi Roger Ntambwe, basına yaptığı açıklamada, son günlerde sahte taksiler tarafından kaçırılma olaylarıyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını, gece gündüz kaçırma olaylarının gerçekleştiğini söyledi.

Operasyonun, çeteleri vazgeçireceğine inandığını ifade eden Ntambwe, polisin kontroller sırasında kayıtsız plakayla trafiğe çıkan kişilere de 50 dolar ceza yazdığını belirtti.

Diğer yandan Kinşasa Belediyesi, gerçek plakalı taksilerin ülkenin bayrağıyla aynı boyanmasına yönelik karar çıkardı.

Taksiciler, kararı boyamı işleminin maliyeti 70 doları bulduğu gerekçesiyle reddederken, Taksiciler Birliği ise üyelerinden sahte plakaları açığa çıkarmak için alınan bu karara uymalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
çete KDC operasyon soygun Taksi

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