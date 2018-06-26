"KDC'de savaş suçu işleniyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), Kasai eyaletinde güvenlik güçleri ve silahlı grupların 2016'dan bu yana "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediğini bildirdi.
BM İnsan Hakları Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konseyin geçen yıl Kasai'deki şiddet olaylarının araştırılması için kurulmasını tavsiye ettiği uluslararası insan hakları uzmanlarından oluşan soruşturma ekibinin raporu açıklandı.
İnsan Hakları Konseyine 26 Temmuz'da sunulacak raporda, ülkenin Kasai eyaletinde gerek güvenlik güçleri gerekse de "Kamuina Nsapu" ve "Bana Mura" silahlı gruplarının 2016'dan bu yana "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen raporu hazırlayan insan hakları uzmanları, "Güvenlik ve savunma güçleriyle Bana Mura ve Kamwina Nsapu silahlı grupları tarafından işlenen suistimallerden bazıları, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına giriyor." ifadesini kullandı.
KDC'nin doğusu, yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.
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