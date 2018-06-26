HABER

"KDC'de savaş suçu işleniyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

BM insan hakları uzmanları, KDC'nin Kasai eyaletinde hükümet ve silahlı grupların 2016'dan bu yana "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediğini duyurdu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), Kasai eyaletinde güvenlik güçleri ve silahlı grupların 2016'dan bu yana "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konseyin geçen yıl Kasai'deki şiddet olaylarının araştırılması için kurulmasını tavsiye ettiği uluslararası insan hakları uzmanlarından oluşan soruşturma ekibinin raporu açıklandı.

İnsan Hakları Konseyine 26 Temmuz'da sunulacak raporda, ülkenin Kasai eyaletinde gerek güvenlik güçleri gerekse de "Kamuina Nsapu" ve "Bana Mura" silahlı gruplarının 2016'dan bu yana "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen raporu hazırlayan insan hakları uzmanları, "Güvenlik ve savunma güçleriyle Bana Mura ve Kamwina Nsapu silahlı grupları tarafından işlenen suistimallerden bazıları, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına giriyor." ifadesini kullandı.

KDC'nin doğusu, yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
Dolu yağışına karşı araçlarını böyle korudularDolu yağışına karşı araçlarını böyle korudular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM kasai KDC Kongo Demokratik Cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

AK Parti ile MHP arasında milletvekili kavgası!

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.