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KDC'deki Ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Salgında ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgını nedeniyle geçen aydan bu yana ölenlerin sayısı 23'e çıktı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin Bikoro, Iboko, Wangata ve Mbandaka bölgelerindeki salgında 4 Nisan'dan bu yana 44 vakanın tespit edildiği belirtildi.

Salgında ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirilen açıklamada, salgınının ilk defa görüldüğü Mbandaka'daki halka duyarlı olunması çağrısı yapıldı.

DSÖ tarafından, ülkenin kuzeybatısındaki salgını önlemek için dün bölgeye acil durum ekibi, ekipman ve 4 bin doz Ebola aşısı sevk edilmişti.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü ebola salgını KDC

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