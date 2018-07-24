KDC'deki Ebola salgını sona erdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınının sona erdiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Bikoro kentinde ilk olarak 16 Mayıs'ta görülen daha sonra Mbakanda bölgesine yayılan Ebola salgını sona erdi.
Sağlık Bakanı Oly Ilunga Kalenga, KDC'deki salgının "resmen" son bulduğunu söyledi.
Salgın bölgelerinde yapılan 42 günlük gözlem süresinden sonra bugün itibarıyla yeni Ebola vakasının görülmediğini belirten Kalenga, "Hükümet ve ortaklarının ortaya koyduğu etkin çalışmalar sonucu salgına yapılan müdahaleler başarıyla sonuçlanmıştır." dedi.
Virüse yakalanan 54 kişiden 33'ü yaşamını yitirmiş, 3 bin 300 kişiye de salgına karşı aşı yapılmıştı.
İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.
Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz
CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler
'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polisin 10 yaşındaki çocuğa uyguladığı 'orantısız güç' dünyayı ayağa kaldırdı
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum