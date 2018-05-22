KDK sınava alınmayan adayı haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı'nın saatinin giriş belgesinde yanlış yazılması nedeniyle sınava giremeyen adayı haklı bularak İçişleri Bakanlığına mağduriyetin giderilmesi için tavsiye kararı gönderdi.
KDK'den yapılan açıklamaya göre kuruma başvuran kişi, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı için Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden aldığı giriş belgesinde sınav saatinin 14.00 olarak gösterildiğini, sınav yerine gittiğinde kendisine sınav saatinin 10.00 olduğu ve sınavın bittiğinin iletildiğini belirtti.
Aday, personelin hatası sebebiyle katılmaya hak kazandığı sınava giremediğini belirterek maddi ve manevi mağduriyetinin giderilmesi ile hataya sebebiyet verenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için KDK'ye başvurdu.
Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, başvurucunun sınava girememesinin sebebinin kendi ihmal, hata veya kusurundan kaynaklanmadığını, idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu gereği işlemi gözden geçirmesi ve başvuranı yeniden sınava alması gerektiğini tespit etti.
KDK, idarenin başvuru konusuna ilişkin işlemlerinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
KDK, başvurucunun idarenin hizmet kusuru sebebiyle katılamadığı Kadıköy Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yazılı Sınavı'nın başvuran için yeniden düzenlenmesi, idarenin bundan sonra düzenleyeceği sınavlar için sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin duyuruların hangi vasıtalarla adaylara bildirileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi yönünde tedbirler alınması için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.
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