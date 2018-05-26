KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2018'in ilk 4 ayında sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve ulaşım konularında yaşanan mağduriyetlere ilişkin yapılan bin 300 şikayet başvurusunu, "dostane çözüm yolu" kapsamında idarelerle görüşmeler gerçekleştirerek çözüme kavuşturdu.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan KDK tarafından Mart 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Kuruma bugüne kadar çeşitli konularda çok sayıda başvuru yapıldı.

Bakanlıklar başta olmak üzere kurumlara çeşitli tavsiye kararları gönderen KDK, "dostane çözüm yolu" kapsamında yaptığı görüşmelerle de mağduriyetleri kısa sürede giderdi.

Kurum, bu yılın ilk 4 ayında "dostane çözüm yolu" kapsamında bin 300 dosyayı idarelerle yaptığı görüşmelerin ardından sonuçlandırdı.

- "Dostane çözüm" örnekleri