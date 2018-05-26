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KDK'nin "dostane çözümü" mağduriyetleri giderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

KDK, bu yılın ilk 4 ayında bin 300 başvuruyu, "dostane çözüm yolu" kapsamında yaptığı görüşmelerle sonuçlandırdı - Kadro talebi reddedilen taşeron işçi, "dostane çözüm yolu"na gidilmesinin ardından sürekli işçi kadrosuna geçti - Kendi rızası dışında geçici olarak başka bir yere gönderilen memur, KDK'nin ilgili idareyle görüşmesi sonucu eski görev yerine döndü

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2018'in ilk 4 ayında sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve ulaşım konularında yaşanan mağduriyetlere ilişkin yapılan bin 300 şikayet başvurusunu, "dostane çözüm yolu" kapsamında idarelerle görüşmeler gerçekleştirerek çözüme kavuşturdu.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan KDK tarafından Mart 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Kuruma bugüne kadar çeşitli konularda çok sayıda başvuru yapıldı.

Bakanlıklar başta olmak üzere kurumlara çeşitli tavsiye kararları gönderen KDK, "dostane çözüm yolu" kapsamında yaptığı görüşmelerle de mağduriyetleri kısa sürede giderdi.

Kurum, bu yılın ilk 4 ayında "dostane çözüm yolu" kapsamında bin 300 dosyayı idarelerle yaptığı görüşmelerin ardından sonuçlandırdı.

- "Dostane çözüm" örnekleri

KDK'nin "dostane çözüm yolu"na gittiği bir başvuruda, mühendislik fakültesi öğrencisinin daha önce aldığı derslerden muaf tutulması sağlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla umre giden vatandaşın, yaşadığı ilden İstanbul'daki havalimanına gidişi ve dönüşü sırasında karşılanmayan yurt içi yol harcamaları Kurumun yaptığı görüşmelerin ardından ödendi.

Kendi rızası dışında geçici olarak başka bir yere gönderilen memur da KDK'nin ilgili idareyle görüşmesi sonucu eski görev yerine döndü.

Kadro talebi reddedilen taşeron işçi de "dostane çözüm yolu"yla sürekli işçi kadrosuna geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Dostane Çözüm Yolu KDK

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