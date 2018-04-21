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KDK’ya başvurdu "sayaç mağduriyeti" giderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Manisa’da mekanik su sayacı, elektronik kartlı su sayacıyla değiştirilen vatandaşın mağduriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından giderildi.KDK’dan yapılan açıklamada, Manisa’dan başvuruda bulunan bir vatandaşın, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MASKİ) dilekçe vermesine rağmen mekanik su sayacının elektronik kartlı su sayacıyla değiştirildiğini bildirdiği kaydedildi.

Manisa’da mekanik su sayacı, elektronik kartlı su sayacıyla değiştirilen vatandaşın mağduriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından giderildi.
KDK’dan yapılan açıklamada, Manisa’dan başvuruda bulunan bir vatandaşın, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MASKİ) dilekçe vermesine rağmen mekanik su sayacının elektronik kartlı su sayacıyla değiştirildiğini bildirdiği kaydedildi. İdarenin, kendisini elektronik kartlı su sayacı kullanmaya mecbur bıraktığını, kendisinde faturalı ve kullanılmamış mekanik su sayacı bulunduğunu belirten başvurucunun, bu mekanik sayacın mühürlenerek takılmasını İdareden istemesine rağmen bu talebinin dikkate alınmadığını, İdarenin yeni takılan kartlı su sayacını kendisine 265,50 TL’ye zorla satmaya çalıştığını kaydettiği ifade edildi.
Açıklamada, "Başvurucu, takılan elektronik kartlı su sayacıyla ilgili olarak ’bakım onarım ücreti’ olarak her ay 3.54 TL ve ’su matik’ adı altında ise her yüklemeye 1 TL ücret alındığını, bu nedenlerle elektronik kartlı su sayacını istemediğini buna rağmen takıldığını, başvurucu talebi dışında takılan elektronik kartlı su sayacının mekanik su sayacıyla değiştirilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, elektronik kartlı sayaç sistemine geçip geçmeme yönünde şikayetçiye bir tercih hakkı sunulmadan ve konuya ilişkin olarak şikayetçinin talebi olmadan veya izni alınmadan, şikayetçinin mekanik sayacının MASKİ tarafından elektronik kartlı sayaçla değiştirilmesinin, hukuka, hakkaniyete, temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu sonucuna ulaştı" denildi.
Yaptığı incelemeler sonucunda başvurucuyu haklı bulan KDK’nın şikayetçinin mekanik sayaç kullanmasının sağlanmasına yönelik gerekli olan iş ve işlemlerin yapılması ve ayrıca diğer abonelerin de bu şekilde mağduriyet yaşamaması için konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin veya iş ve işlemlerin yapılması hususlarında MASKİ’ye karar gönderdiği kaydedildi.

KDK’nın tavsiye kararı üzerine vatandaşın talebi yerine getirildi
Açıklamada, "KDK’nın verdiği tavsiye kararına uyan MASKİ, başvurucunun mağduriyetini gidererek, abonenin elektronik kartlı su sayacı sökülerek, yerine mekanik sayaç montajı gerçekleştirildiğini bildirdi. Başvurucu, Kamu Denetçiliği Kurumuna teşekkür ederek, bu tür sorun yaşayan herkesin KDK’ya ücretsiz bir şekilde başvurabileceğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

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