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KDK'ye 9 bine yakın başvuru geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

KDK'ye bu yılın ilk 6 ayında 8 bin 584 başvuru yapıldı - Gelen şikayetler üzerine idarelere çeşitli tavsiye kararları gönderen KDK, "dostane çözüm yolu" çerçevesinde de gerçekleştirdiği görüşmelerle sorunların çözüme kavuşturulmasını sağladı

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) bu yılın ilk 6 ayında çalışma ve sosyal güvenlik, kamu personel rejimi ile eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarla ilgili 8 bin 584 başvuru gerçekleşti.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan kurum tarafından, 2013'ün mart ayından bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, uzlaşı ve arabuluculukla sorunları çözmeyi amaçlayan kuruma bu yılın ilk 6 ayında 8 bin 584 başvuru geldi.

Kurum en çok çalışma ve sosyal güvenlik, kamu personel rejimi ile eğitim konularında şikayet başvurusu aldı. Bunu adalet, milli savunma, güvenlik ile mahalli idarelerce yürütülen hizmetler takip etti. En az başvuru ise kadın hakları alanında yapıldı.

- Mağduriyetlere çözüm arandı

Gelen şikayetler üzerine idarelere çeşitli tavsiye kararları veren KDK, "dostane çözüm yolu" çerçevesinde de gerçekleştirdiği görüşmelerle sorunların çözüme kavuşturulmasını sağladı.

Kurum, Ortadoğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ), 30 yaşını dolduran öğrencilerin yurtlarda kalmasını engelleyen yönetmelik hükmünün değiştirilmesine ilişkin tavsiyede bulundu.

Kanser hastası babasına bakmak için tayin isteyen ancak talebi babasının sosyal güvencesi olduğu gerekçesiyle reddedilen personeli haklı bulan KDK, ilgili idareye de talebin kabulü yönünde tavsiye kararı gönderdi.

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle başvurusu reddedilen bekçi adayının atamasının yapılmasına yönelik öneride bulunan Kurum, başka bir şikayette ise mesaiye geç kaldığı gerekçesiyle belediye çalışanına verilen disiplin cezasını hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu.

Terör örgütünün saldırısı sonrasında engelli olan vatandaşın yaklaşık 28 bin liralık geçmişe dönük maaşı, KDK'nin "dostane çözüm yolu" kapsamındaki görüşmelerinin ardından ödendi.

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