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KDP ve KYB, Sadr ve Amiri ittifakına "olumlu adım" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 03:50 | Son Güncelleme

KDP ve KYB, Sadr ve Amiri ittifakına "olumlu adım" dedi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi, Mukteda es-Sadr'ın Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih koalisyonuyla kurduğu ittifakı "olumlu adım" olarak nitelendirerek, ittifaka katılma görüşmeleri için yakında tutumlarını belirteceklerini bildirdi.

İki parti tarafından yapılan ortak açıklamada, "Siyasi krizin üstesinden gelmek için Sairun ve Fetih arasında ittifak ilan edildi. Bu, siyasi yol haritası için olumlu bir adımdır ve siyasi kriz ortamında yapılan iyi bir ittifaktır." denildi.

KDP ve KYB, ittifaka katılmak için tutumlarını yakında belirteceklerini ifade etti.

Şii lider ve genel seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ile meclisin en büyük grubunu oluşturmak için ittifak kurduklarını duyurmuştu.

Daha önce Şii dini liderlerden Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu ile ittifak yaptıklarını anımsatan Sadr, bu ittifakın sürdüğünü de açıklamıştı.

Böylece Sadr'ın, Hekim ve Allavi'nin yanı sıra Amiri ile de anlaşarak ittifak şemsiyesini genişlettiği yorumları yapılmaya başlandı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek, seçim birincisi olmuştu.

Fetih koalisyonu ise 47 sandalyeyle ikinciliği kazanmıştı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin koalisyonu da 43 sandalye kazanarak seçim üçüncüsü olmuştu.

Sadr'ın daha önce ittifak sağladığı Allavi koalisyonu yeni mecliste 21, Hekim koalisyonu de 20 sandalyeye sahip oldu.

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