KDP'den IKBY'deki oylar tekrar sayılsın açıklaması

ERBİL (AA) - Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), genel seçimlerde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) oyların yeniden sayılabileceğini duyurdu.

KDP'den yapılan yazılı açıklamada, Barzani'nin başkanlığında partinin politbüro üyelerinin, geçen cumartesi günü yapılan seçimin sonuçlarını ve IKBY'deki 6 siyasi partinin seçimlerin tekrarı talebini ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada KDP'nin özellikle Süleymaniye ilindeki seçim sonuçlarına şaibe karıştırıldığından şüphelendiği belirtildi.

IKBY başta olmak üzere Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerdeki seçimlerin tekrarını isteyen 6 siyasi partinin talebine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı tarafların seçim sonuçlarına hile karıştırıldığına dair şüpheleri söz konusu. Daha önce belirttiğimiz gibi şüphelerin ortadan kaldırılması, asayiş ve istikrarın korunması adına gerekli görülmesi halinde Kürdistan Bölgesi genelindeki tüm oylar tek tek elle sayılabilir."