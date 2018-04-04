Kdz. Ereğli Belediyesi meclisinde seçimler yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin 2018 yılı Nisan ayı meclis toplantısında encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri seçimle belirlendi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 2018 yılı Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısı bu gün saat 10.00’da AKM Nikah salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda encimen üyeliklerine AK Parti’den Sezai Meriç, İhsan Yazıcıoğlu ve Reşat Latif seçilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu’na AK Parti’den Sabri Dinç, Mustafa Şentürk, Mehmet Erdoğan, CHP’den Mustafa Başhan, Sibel Yıldız, İmar Komisyonuna AK Parti’den Fevzi Mazlum, Turgay Aydın, Yusuf Kalay, CHP’den Sertan Ocakcı, Serkan Yalçın, Hukuk İşleri Komisyonuna AK Parti’den Sezai Meriç, Mahmut Kırkpınar, CHP’den ise Nur Oğuz ve Coşkun Öztürk seçildi.

Seçimlerin ardından mecliste Kdz. Ereğli Belediyesi’nin 2017 yılına ait faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Başkanlığı en yaşlı üye olan Hacı Mahmut Kırpınar yürüttü. Meclis faaliyet raporunun okunmasının ardından söz alan Kdz. Ereğli Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Sertan Ocak 2017 yılı faaliyet raporuna bitmemiş projelerin konulduğunu ifade etti. Ocakçı’nın konuşmasının uzaması üzerine AK Partili Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Esra Alpago arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Ocakçı’nın ardından söz alan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 2014 yılında göreve geldiklerinde belediyeyi 45 milyon TL borçla devraldıklarını söyledi. 2013 yılındaki yatırım bütçesinin üçte bir oranında gerçekleştiğine vurgu yapan Uysal “Yatırım oranı üçte bir oranında gerçekleşmiş. Buradaki 14 milyon 500 bin liralık bütçe yatırım bütçesi. 83 milyonluk bütçenin, 2014 yılına girerken 43 milyon lira borç. Nisan ayında göreve geldiğimizde bize gelen, özel bankaya ödenmesi gereken miktar 35 milyon 285 bin TL. Bu bütçenin yüzde kaçı yapar? 2013 yılındaki yatırım bütçesi seçim bütçesidir” diye konuştu. CHP’li üyelerin sözünü kesmesine kızan Uysal, “Siz konuşurken ben hiçbir lafa maydanoz olmadım. Dinlersiniz not alırsınız, cevaplarsınız. Karşılıklı birbirimizi dinleme öğretisini anlamamız lazım” diye tepki gösterdi.

Göreve geldiğinde rüzgar sallansa elektrikleri kesilen bir ilçe devraldığını belirten Uysal, “Bizim yatırımlarımızı görmemekte haklısınız, hepsi yerin altında. ‘Kültür merkezinde bir gram ilerleme yok’ diyor. Biz gramla ilerlemiyoruz. Göreve geldiğimiz zaman şehrimizin ihtiyaçlarının çok farklı olduğunu gördük, seller bastı, felaketler oldu. Göreve geldiğimde altyapısı olmayan bir Ereğli vardı. Kültür merkezimiz yer arayışlarımızı vatandaşla paylaşıyoruz, aynı yere mi yapalım, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin güvenlik ve başka sorunları vardı. Burada gecikmeler olabilir, 20 yıldır yapılanları gözünüzün önüne getirin, bir de 2014’ten bu yana bizim yaptıklarımızı göz önüne alın” dedi.

Meclis gündemindeki bazı maddeler yarın görüşülecek.