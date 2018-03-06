Kdz. Ereğli TSO’da ‘Coğrafi işaretler’ bilgilendirme toplantısı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)’nın ev sahipliğinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliği ile ‘Coğrafi İşaretler Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

TSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Çivici ve Abdulkadir Çınar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Remzi Alim ile Aynur Çoşkun’un yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ayben Özkan, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, BAKKA Yetkilileri Hakkı Yavuz Toplu, Mustafa Ayhan İnanır, Mehmet Çetinkaya, Kadir Kağan İnaloğlu, Ereğli Konserve Sahiplerinden Aydın Ayaz, Azim Konserve A.Ş. sahibi Numan Edem, Ephesos Tekstil (Elpek Bezi) sahibi Nilgün Efes, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, Kdz.Ereğli Tarih ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Samuncu, Siyez Buğdayından Ekmek Üreticisi Ayşe Çelik, ZAYBİR adına Abdurrahman Canlı ve Meşhur Ereğli Pidecisi Hasan Kuru’nun oğlu İsmail Kuru katıldı.

Toplantıda ‘Coğrafi İşaretler’ konusunda bilgilendirme sunumunu ise Özener Marka & Patent Danışmanlık Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Kayabaşı Özener yaptı. Özener, coğrafi işaret alınması istenen ürünlerin başvurusuna hazırlık için bir ön toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Özener bu konudaki denetim ve amblem yasası hakkında katılımcıları slayt gösterisi eşliğinde bilgilendirdi.

Özener, BAKKA Bölgesinde Devrek Bastonu, Bartın İşi Tel Kırma, Eflani Çember Bezi ve Eflani Hindi Bandırması ürünlerinin coğrafi işaretlerinin alındığını hatırlattı. Özener, Safranbolu Çavuş Üzümü, Çaycuma Manda Yoğurdu, Devrek Beyaz Baklavası, Devrek Cevizli Kömeci, Devrek Kömeci, Devrekani Cırık Tatlısı’nın da coğrafi işaret konusunda başvurusu yapılan ürünler olduğunu ifade etti.

Kdz.Ereğli TSO Başkanı Sertan Yalçın da ilçede başta Osmanlı Çileği olmak üzere Elpek Bezi, Ereğli Pidesi ve Siyez Buğdaylı Ekmeği ürünlerinin de coğrafi işaretini almak için BAKKA ve üreticiler ile ortak bir çalışma içinde olacaklarını söyledi. Başkan Yalçın, ayrıca bölge için önemli olan Zonguldak Kestane Balı için de bir çalışma yapılabileceğini savundu.

Bu ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması ve Ereğli ekonomisine kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Yalçın, “Hepsini ayrı ayrı birer sektör haline getirip ekonomiye daha fazla katkı sağlamak amacındayız” dedi.

BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar da, konu hakkında Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile bir protokol imzalayacaklarını kaydetti ve “ardından görev paylaşımı yapacağız. Bu toplantıdan edindiğimiz bilgilere göre genellikle farkındalık ve analiz çalışmalarını ajans yürütüyor; işaret alma çalışmalarını da kurum yürütüyor. Bu kapsamda böyle bir çalışma gerçekleştireceğiz ve biz buna gönüllüyüz. Üç İl’e bakıyoruz biz, her İlimizde bu sene en az 2 tane coğrafi işaret alma hususunda ortak bir çalışma yapmak istiyoruz.”diye konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ayben Özkan ise toplantıyı gerçekleştiren TSO Başkanı Sertan Yalçın’a teşekkür ederek, Ereğli’de Osmanlı Çileği’nin önemine vurgu yaptı. Osmanlı Çileği’nin Kars Kaşarı ve Antep Baklavası gibi dünyaca tanınan bir ürün haline getirilebileceğini ifade eden Özkan, ayrıca yine Ereğli Elpek Bezi ve Alaplı’daki Çekmen Bezi ile Gümeli Balı’nın da önemli yöresel ürünler olduğuna değindi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında yakın zamanda yeniden toplanılması kararı alındı.