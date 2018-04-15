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Kdz. Ereğli TSO’da seçimler sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 7 meslek komitesinde seçimler yapıldı.

Kdz. Ereğli TSO’da seçimler sonuçlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 7 meslek komitesinde seçimler yapıldı. Seçimlerde Sertan Yalçın’ın grubu 3, Arslan Keleş grubu 3 ve Niyazi Özcan grubu da 1 grupta seçim kazandı.
Kdz. Ereğli TSO organ seçimleri bu gün Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde 1,4 ve 6. Gurubu Arslan Keleş’in başını çektiği ekip, 2, 5 ve 7. Grupta Sertan Yalçın’ın ekibi, 3. Gurubu ise Niyazi Özcan’ın başını çektiği ekip kazandı. Seçim sonucunda 9 meclis üyesi Arslan Keleş, 8 meclis üyesi Sertan Yalçın ve 3 meclis üyesi de Niyazi Özcan’ın ekibi kazandı.
Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Adayı Arslan Keleş, seçim sürecinde herkesi çok meşgul ettiklerini ve bundan sonra Ereğli’yi daha güzel günlerin beklediğini vurguladı. Keleş konuşmasında “Bildiğiniz gibi üç ekip bu yarışa katılmıştı. En fazla meclis üyesini bizim grubumuz çıkarttı. 9 meclis üyesini bizim grup, 8 meclis üyesini mevcut yönetim ve 3 meclis üyesini de Niyazi beyin grubu çıkarttı. Herkese hayırlı olsun, kazanan Ereğli olsun. Seçimlerin ilk kademesi gerçekleştirdi. Bundan sonra ikinci kademesini gerçekleştireceğiz. Bize oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Herkesi yeterince meşgul ettik. Bundan sonra inşallah Ereğli’yi daha güzel günler bekliyor” dedi.
Kdz. Ereğli TSO Başkanı Sertan Yalçın da seçim sonuçlarının Ereğli’ye hayırlı olmasını diledi. Yalçın seçim sonrası yaptığı değerlendirmede “Seçimler sonunda 7 meslek komitesinin 3’ünü bizim grubumuz, 3 meslek grubunu Arslan beyin ve 1 meslek grubunu da Niyazi beyin ekibi kazandı. Sonuçların tüm Ereğli’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Seçimler sonrası Arslan Keleş grubu salonda kutlama ve sevinç gösterileri ile çıktı.

Kdz. Ereğli TSO’da seçimler sonuçlandı

Kdz. Ereğli TSO’da seçimler sonuçlandı

Kdz. Ereğli TSO’da seçimler sonuçlandı

Kdz. Ereğli TSO’da seçimler sonuçlandı

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