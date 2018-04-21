Kdz. Ereğli’de çocuklar masallarla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Ören İlk-Orta Okulu’nun ortak projesi olan “Masallar Çocuklarla Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında çocuklara, Amfi Tiyatro alanında kurulan 5 ayrı çadır da, Ören İlkokulu sınıf öğretmenleri Semra Yalmacı Yücel, Songül Arat, Sevim Sıkıcıkoğlu, Ebru Arslan ve Ümran Yaman tarafından Sihirli Fasulyeler, Kırmızı Başlıklı Kız, Yamalı Elma, Karlar Ülkesi ve Pinokyo isimli masallar anlatıldı.
Masal çadırları önünde uzun kuyrukların oluştuğu etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Düzenlenen etkinlik ile amaç, geçmişten günümüze köprü kurmak, unutulmaya yüz tutmuş masallarla çocukları buluşturmak ve çocukları 3 saat bile olsa teknolojiden uzaklaştırarak farkındalık yaratmaktır. Çocuklarımızı kulaktan kulağa yayılarak kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü halk edebiyatının en güzel ürünü ile buluşturduğumuz için mutluyuz” denildi.
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