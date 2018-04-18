Kdz. Ereğli’de dev proje ihaleye çıkıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından yapılacak olan Kent Meydanı ve 2 katlı otopark projesinin ihalesi 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Uysal’ın vizyon projelerinden biri olan Yeraltı Katlı Otopark ve Kent Meydanı projesinin ihalesi 26 Nisan Perşembe günü saat 15.00’de yapılacak.

İhaleye çıkacak projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Uysal, ‘Kentler meydanları ile anılır’ düşüncesinden yola çıkarak eski terminal alanının altına iki katlı otopark, alış veriş için dükkanlar ve üstünede kent meydanı yapacaklarını söyledi. Uysal açıklamasında “Hızla büyüyen, gelişen ve giderek artan nüfusu göz önüne aldığımızda, vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. ‘Kentler, meydanları ve camileri ile anılır’ felsefesinden yola çıkarak, şehir merkezimizde bulunan araç yoğunluğunu dikkate aldığımızda trafiğin rahatlaması ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 14 dönümlük alanda 2 katlı yer altı otoparkı, üstüne inşa edeceğimiz camisi ve meydanı ile kentimizin çehresini değiştirmeyi planladık. Türk kentlerinin kendine has özelliklerini ilçemiz de inşa edebilmek amacıyla çıktığımız bu yolda projemizin donatıları ve detayları ise şöyle; İkinci bodrum katta, 400 araçlık otopark, birinci bodrum katta 250 araçlık otopark, 7 adet kiralık işyeri ve bir oto yıkama yeri, ayrıca camimizin 960 metrekarelik çok amaçlı salonu, 200 metrekarelik kitaplık, şadırvan ve gasilhane alanı bulunuyor. Zemin katta ise iki minareli 13 küçük bir büyük ana kubbeden oluşan 2 bin 500 kişilik camimizin bin 200 metrekare kapalı alanı, önünde de 10 bin metrekare büyüklüğe sahip kent meydanı bulunacak” dedi.

İlçeye yeni bir vizyon katacak projenin 26 Nisan’da ihaleye çıkacağını ve bin 200 iş günü içerisinde tamamlanacağını belirten Uysal, bu proje ile birlikte ilçe merkezindeki trafik sorununun da büyük ölçüde çözüme kavuşacağını anlattı. Uysal ayrıca Kenet Meydanı ile İnönü Parkı’nın birleştirileceğini vurguladı.