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Kdz. Ereğli’de TSO Başkanlığına Keleş seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Arslan Keleş, meclis başkanlığına ise İlhan Yazıcıoğlu seçildi.Kdz.

Kdz. Ereğli’de TSO Başkanlığına Keleş seçildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Arslan Keleş, meclis başkanlığına ise İlhan Yazıcıoğlu seçildi.
Kdz. Ereğli TSO’nun 15 Nisan’da yapılan organ seçimlerinin ardından bu günde yönetim ve diğer birimlerin seçimi gerçekleştirildi. 20 meclis üyesinin katıldığı oylamada Arslan Keleş Yönetim Kurulu Başkanlığı, İlhan Yazıcıoğlu ise Meclis Başkanlığı’na seçildi.
Seçimlerin ardından bir değerlendirme yapan Kdz. Ereğli TSO’nun yeni Başkanı Arslan Keleş, Ereğli’nin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Keleş konuşmasında “Bugün seçimleri nihayetinde tamamladık, Bugüne kadar odamızda görev alan yöneticilerimize, kurucu başkanlarımıza, meclis Başkanlarımıza ve meclis üyelerimizin hepsine yapmış oldukları katkılardan ötürü teşekkür ederiz, bu bir hizmet yarışıydı, Bizde daha farklı noktalarda şehrimizi ekonomik olarak geliştirmek için üyelerimizin hak ve menfaatlerini daha iyi sağlayabilmek için yola çıkmıştık, sağ olsunlar, sandıktan çıkan sonuç Beni ve arkadaşlarımı bu göreve layık gördü, bu bir ekip işi biz asla şunun ayrımını yapmayacağız, bize oy veren vermeyen ayrımımız yok, herkes bu seçimde bize oy verdi. Herkes bu şehrin katkısı için oy verdi. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, hep birlikte Ereğli’yi daha güzele getirmek için çalışacağız” dedi.
Kdz. Ereğli TSO Yönetimi şu isimlerden oluştu; Başkan Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu, Tahsin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir, Özgür Ataoğlu, Kadir Gaygeç.

Kdz. Ereğli’de TSO Başkanlığına Keleş seçildi

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