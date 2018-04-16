Kdz. Ereğli’den 4 okul eTwinning etiketi almaya hak kazandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren 4 okul eTwinning etiketi almaya hak kazandı.

Brüksel’deki Merkezi Destek Servisi tarafından bu yıl ilk defa uygulanan, okul seviyesinde yapılan çalışmaları tanımak için eTwinning Okul Etiketi adıyla yeni bir etiket başvurusu başlatılmıştı. Çeşitli kriterleri sağlayan okullar, sistemden belirlenerek adaylık süreçleri başlatılmıştı. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, Avrupa´nın en büyük okul ağı etwinning, 2018-2019 etwinning okul etiketi alan 1 bin 211 okulu açıkladı. Türkiye’den 179, okul bu etiketi kazanırken Kdz. Ereğli’den 4 okul bu etiketi kazandı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve Ereğli ilçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz eTwinning etiketi kazanan okul müdürleri ile öğretmenlerine başarı plaketi ve belgesi takdim etti. Korkmaz, tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. eTwinning etiketini almaya hak kazanan okullar; Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ereğli Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu, Ereğli Çayırlı İlkokulu, Ereğli İMKB Atatürk Anadolu Lisesi olarak açıklandı.

eTwinning okulu girişimi yenilikçi ve istekli öğretmenlerin okullarında projelerle bir bağ kurmasını, eTwinning faaliyetinin okullarda yaygınlaşmasını ve okul idarecilerinin de süreç içerisinde yer almasını hedeflerken, bu girişim ile okulların birbiri ile yarışmasından ziyade kendilerini geliştirmesi amaçlanıyor. Bu süreçte uluslararası projeler yapan okullar, eTwinning okulu olmaya hak kazandı. Ayrıca bu okulların internet güvenliği (eSafety) konusunda farkındalıkları de bulunuyor.