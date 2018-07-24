Keban'da otluk alanda çıkan yangında 100 dönüm arazi zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Altıyaka köyü Aşurgan mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki bağ ve bahçelere sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Keban Belediyesi itfaiye ekipleri ile Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında meyve bahçelerinin de bulunduğu yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
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