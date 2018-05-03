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Kebapçı yemini: Yemediğimi başkasına yedirmeyeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Lokantacılar ve Pastacıları Odası'nın kapsam dışı meslek dallarında kebapçılık eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler, et ve ekmeklerin bulunduğu masaya el basarak, yemin etti.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Lokantacılar ve Pastacıları Odası'nın kapsam dışı meslek dallarında kebapçılık eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler, et ve ekmeklerin bulunduğu masaya el basarak, yemin etti. Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası'ndan, Kapsam Dışı Meslek Dallarında (Kebapçılık, pide ve lahmacun imalatçılığı, simit poğaça vb. imalatçılığı) alanında sertifika almak isteyen 27 kursiyer, pratik eğitim sonrası bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri huzurundan uygulamalı sınavdan geçti. Kebapçılık kursiyerleri, Adana kebap, zırh köfte ve tavuk şişte maharetlerini gösterdi. Kursu başarı ile tamamlayanlar daha sonra üzerinde ekmek ve etin bulunduğu masaya ellerini koyarak, Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir'in okuduğu yemini tekrar etti. Sertifika almaya hak kazananlar ,''Halk sağlığını önde tutacağıma, kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğime, bozuk gıda satmayacağıma, gramajlara uyacağıma, mesleğime saygı duyacağıma, yeminime sadık kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim" diyerek yemin etti. Yemin töreni sonrası konuşan Oda Başkanı Aydemir, ''Gıda üreten iş yerlerinin doktorluktan farkı yok. Ameliyathane gibi mutfaklarımız temiz olmalıdır. Halkın sağlığını korumak ve sağlıklı gıda yedirmek en büyük görevimizdir " dedi.

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