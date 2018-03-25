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Keçi yavrusu kalbi dışında doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 08:57 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir keçi kalbi dışarıda oğlak dünyaya getirdi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir keçi kalbi dışarıda oğlak dünyaya getirdi. Veteriner hekimin müdahale ettiği oğlak hayata tutunamadı.
Kadirli’de yıllardır küçük baş hayvan besiciliği yapan Selçuk Büyükarslan’ın keçilerinden biri kalbi dışarıda yavru dünyaya getirdi.
Yavruya müdahale eden veteriner hekim Akif Kızal, meslek hayatında ilk defa karşılaştığı bir durum olduğunu belirterek, "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Oğlağın ameliyatını yaptık ameliyat yaptığımız sırada göğüs kafesinin içerisinde farklı bir damar sistemi geliştiğini ve ondan dolayı da müdahale edilmesinin imkansız olduğunu gördük ve bundan dolayıda vak’a ölümle sonuçlandı” dedi.
Keçinin sahibi Selçuk Büyükarslan ise yıllardır hayvan besiciliği yaptığını ilk defa böyle bir vak’ayla karşılaştığını ifade ederek, "Hayvanlarımdan bir tanesinin oğlağı kalbi dışında doğdu. Bu nedenle veterineri aradık ve müdahale yapıldı. Hayvanımızın yaşaması mümkün olmadı" diye konuştu.

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