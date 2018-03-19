Keçinin kafası bidona sıkıştı

Erzincan’ın Akyazı beldesinde, kafası bidona sıkışan keçi, sahibinin fark etmesi ile son anda kurtarıldı.
Küçükbaş hayvan üreticisi Şeref Akkavak, kafasını bidona sıkışmış bir keçiyi fark edince hemen yardımına koştu. Keçinin bidona sıkışan kafasını kontrollü bir şekilde çıkaran çiftçi Şeref Akkavak, küçük keçi yavrusunu veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Kafası bidona sıkışan keçi yavrusu kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışmak isterken kendine zarar verdiği ve başından kanlar aktığı görüldü.
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